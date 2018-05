Lenker in Auto verbrannt

Grauenvoller Verkehrsunfall am Dienstag in der Früh bei Kirnberg an der Mank im Bezirk Melk. Dort verlor gegen 4 Uhr ein Alkolenker (43) die Kontrolle über sein Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in das Fahrzeug von Christian H. (44) aus Scheibbs.

Als die Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen, stand der Wagen des 44-Jährigen bereits in Vollbrand: „Wir wussten nicht, ob sich im brennenden Auto noch eine Person befand“, sagte Martin Riegler von der örtlichen Feuerwehr. Nachdem das Feuer gelöscht war, machten die Retter die traurige Entdeckung. Christian H. war hinter dem Lenkrad eingeklemmt und verbrannte im Fahrzeuginneren. Sein Unfallgegner wurde ­verletzt ins Krankenhaus St. Pölten eingeliefert. Ein Alkotest ergab bei ihm 1,2 Promille.

© Paul Plutsch