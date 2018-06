Lenkerin (77) crasht in Kastenwagen - tot

Eine 77-Jährige ist am Dienstag bei einem Frontalzusammenstoß im Bezirk Baden getötet worden. Die Lenkerin war auf der L156 von Trumau Richtung Traiskirchen aus vorerst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen Kastenwagen geprallt. Die Pensionistin verstarb an der Unfallstelle. Der 46-jährige Lenker des anderen Fahrzeuges wurde verletzt, bestätigte die Polizei Medienberichte.