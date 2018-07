Lkw-Crash legt Wiener Außenringautobahn lahm

Ein Lkw-Unfall auf der Wiener Außenringautobahn (A21) hat am Donnerstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Eines der zwei beteiligten Schwerfahrzeuge wurde nach Asfinag-Angaben stark beschädigt und habe auch Öl verloren. Im Bereich der Karambolage zwischen Gießhübl und dem Knoten Vösendorf (Bezirk Mödling) war vorübergehend nur eine Fahrspur frei.



Laut einer Asfinag-Sprecherin baute sich rasch ein Stau auf. Verkehrsteilnehmer, die in Richtung A2 unterwegs waren, mussten sich in Geduld üben.