Mann (40) kracht mit Motodreirad in Baum – tot

In Wullersdorf im Bezirk Hollabrunn ist am Samstagnachmittag ein 40-jähriger Mann mit einem Motordreirad tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben geriet der Fahrer auf den rechten unbefestigten Straßenrand, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in weiterer Folge frontal gegen einen Alleebaum. Dabei erlitt der 40-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.