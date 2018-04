Bei einem Sturz mit dem Fahrrad in seiner Heimatgemeinde Hollabrunn ist Sonntagabend ein 47-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich verunglückt, als er nach links abbiegen wollte. Er wurde in das Landesklinikum Korneuburg eingeliefert und von dort in das SMZ Ost nach Wien überstellt.