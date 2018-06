Mega-Stau sorgte für Chaos auf A4

Im Frühverkehr ereignete sich auf der A4 Richtung Wien ein Unfall. Zwischen Bruck-West und Fischamend bei der Raststation Göttlesbrunn kam es zum Crash, der nun für einen Mega-Stau sorgte. Der linke Fahrstreifen war komplett gesperrt. Autofahrer mussten viel Geduld aufbringen. Die Blechlawine hatte zwischenzeitlich eine Länge von über 10 Kilometern und reichte sogar bis nach Parndorf zurück.

Für die Betroffenen bedeutet das auch einen Zeitverlust von über einer Stunde. Mittlerweile ist die Unfallstelle aber geräumt und der Stau löst sich wieder auf.



Weitere Staus

Aber nicht nur auf der A4 herrschte Verkekrhschaos. In und rund um Salzburg kam es wegen einer Baustelle auf der West Autobahn (A1) zu erheblichen Verzögerungen. Auf der A1 zwischen Wallersee und Salzburg-Mitte Richtung Deutschland hieß es sich in Geduld zu üben. Längere Fahrtzeiten gab es auch auf den umliegenden Verbindungen in Fahrtrichtung Salzburg: B156 ab Anthering, L101 ab Elixhausen, B1 ab Henndorf bei Wallersee, B158 ab Guggenthal.