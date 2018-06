Mopedfahrer (15) von Lkw erfasst

Im Buchenbergtunnel in Waidhofen a.d. Ybbs ist Montagfrüh ein Jugendlicher auf einem Moped von einem Lkw erfasst worden. Der 15-Jährige erlitt nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich schwere Verletzungen am linken Bein. Er wurde in das Landesklinikum in der Statutarstadt eingeliefert.



Laut Polizei dürfte die 59-jährige Lkw-Lenkerin den vor ihr fahrenden Burschen zu spät wahrgenommen haben. Das Schwerfahrzeug erfasste das Zweirad mit der rechten Seite. Der 15-Jährige kam folglich zu Sturz. Der Buchenbergtunnel blieb nach dem Unfall für zwei Stunden gesperrt.