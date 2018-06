Motorradfahrer in Bach geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall in Heiligenkreuz (Bezirk Baden) ist Samstagvormittag ein Motorradfahrer aus Wien in einen Bach geschleudert worden. Der 27-Jährige wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich schwer verletzt. "Christophorus 3" flog den Mann ins UKH Wien-Meidling.



Laut Polizei war der Zweiradfahrer auf der L2099 im Bereich der Katastralgemeinde Siegenfeld gestürzt. Der Wiener schlitterte samt der Maschine auf die Gegenfahrbahn, ehe er unterhalb der Leitschiene durchgeschleudert wurde und in einen Bach stürzte. Er kam schwer verletzt auf dem Rücken zu liegen. Der Mann wurde von Helfern der Feuerwehr mittels einer Drehleiter aus dem Bachbett gerettet und der Notarzthubschrauber-Crew übergeben.