NÖ: Biker nach Crash mit Alko-Lenker tot

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Alko-Lenker ist am Freitagnachmittag ein 24-jähriger Motorradfahrer in Hetzmannsdorf (Bezirk Korneuburg) ums Leben gekommen. Zur Kollision kam es, weil der entgegenkommende 57-jährige Autolenker gegen 15.45 Uhr auf der Laaer Straße (B6) auf die Gegenfahrbahn geriet, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.



Das Motorrad wurde samt Lenker in den Straßengraben geschleudert. Der dabei schwer verletzte Mistelbacher wurde reanimiert, verstarb aber während des Fluges mit dem Rettungshubschrauber. Beim Unfallgegner ergab ein Alkotest einen Wert von mehr als 1,1 Promille Alkohol im Blut. Dem Korneuburger wurde der Führerschein abgenommen, er wird wegen grob fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr angezeigt.