Nächster Todes-Crash: Biker knallt gegen Leitschiene

Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Oberösterreich ist heute, Samstag, bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Kirchdorf an der Krems tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Bezirk Wels-Land kam um 14.00 Uhr in Sankt Pankraz in einer unübersichtlichen Kurve der B138 zu Sturz.

Der Biker prallte gegen die Leitschiene und wurde auf die Pyhrnpass Bundesstraße zurückgeschleudert. Laut Polizei erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zweiter tödlicher Biker-Unfall an einem Tag

Heute war bereits ein Biker im Bezirk Schärding tödlich verunglückt, weil ihn ein Autofahrer übersah.