"Hunde mit Migrationshintergrund". Momentan sorgt der niederösterreichische Landesrat der FPÖ, Gottfried Waldhäusl, für Lacher im Netz. Der Politiker tourt gerade durch ganz Niederösterreich und macht mit Bürgergesprächen Wahlwerbung. Die "NÖN" berichtet von seinem Auftritt in Melk. Dort spricht Waldhäusl gemeinsam mit seinem Parteikollegen FP-Landtagsabgeordneten Peter Huber über die Sicherheitspolitik. Stolz sagt er, die Kriminalstatistik des Bezirkes sei vorbildlich. Dann ließ er sich zu einer Aussage hinreißen, die im Netz die Runde macht.

Gottfried Waldhäusl fügt hinzu, dass der FPÖ das Wohl der Tiere am Herzen liege: "Hunde mit Migrationshintergrund nehmen unseren Tieren leider oftmals den Platz in den örtlichen Tierheimen weg", kritisiert Waldhäusl und hinterlässt verdutzte Gesichter. In den sozialen Medien ist diese Aussage ein gefundenes Fressen:

"Ich bin froh, dass die FPÖ endlich ihre Kernkompetenz gefunden hat: Die Schließung der gefährlichen Hunderouten!", schreibt eine Userin.

#Waldhäusl spricht endlich eines der größten Sicherheitsprobleme des Landes – was red' ich? – des Kontinents! – an.

Ich bin froh, dass die #FPÖ endlich ihre Kernkompetenz gefunden hat: Die Schließung der gefährlichen Hunderouten!



(Quelle: Melker NÖN, Ausgabe 22/2018, Seite 22.) pic.twitter.com/hPtKfZLLPA — Sonja M. Lauterbach (@SolautSonja) 31. Mai 2018

Ähnlich sieht es ein anderer in seinem Kommentar: "Waldhäusl will die Migrantenhunde-Route schließen."

@KolbaPeter legt sein Mandat zurück.

Waldhäusl will die Migrantenhunde-Route schließen. — Ch Berg (@bohemian_cat58) 31. Mai 2018

"Ich muss die ganze Zeit über die Hunde mit Migrationshintergrund nachdenken. Vielleicht brauchen wir Aufnahmezentren für Hunde?", spielt ein User auf die Umsiedlung von abgelehnten Asylwerbern in niederösterreichische Landesquartiere - eine Idee, die von Waldhäusl umgesetzt wurde.