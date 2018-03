Immer ärgere Details werden im Fall Sabine L., die am Dienstagabend in ihrer Wohnung in Schwechat ermordet aufgefunden wurde, bekannt.

Wie ÖSTERREICH berichtete, war die zweifache Mutter und Tierliebhaberin – sie hatte mehrere Katzen und einen kleinen Hund – schon mehrere Tage nicht mehr ­gesehen worden. Verwandte machten sich große Sorgen. Der Verdacht, dass etwas Schreckliches passiert war, bewahrheitete sich leider: Mordalarm. Außerdem fehlte vorerst jede Spur von den beiden Kindern Noël (5) und Noemi (3). War ihnen etwas Furchtbares widerfahren?

Kindsvater nahm einst an Mister-Wahlen teil

Schließlich ein erstes Aufatmen: Die Kinder waren bei ihrem Vater, der von Sabine L. seit Herbst getrennt lebt. Er hat eine neue Freundin und war mit ihr und seinen Kindern auf Osterurlaub im Waldviertel.

Von dort holte die Polizei Timme S. zum Verhör mit aufs Landeskriminalamt, wo das Ex-Model (er hatte 2005 den dritten Platz bei der Mister-Vienna-Wahl errungen und 2007 an der Mister-Aus­tria-Wahl teilgenommen) in der Nacht auf Donnerstag ein umfassendes Geständnis ablegte. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie die Kripo am Donnerstag bekannt gab, ereignete sich die Bluttat am Montag beim Streit ums Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder, die unten im Auto mit der neuen Freundin und deren Kind saßen und auf Timme S. warteten, um ins Waldviertel zu fahren.

Waffe und Handy in die Donau geworfen

Keiner im Auto am Parkplatz vor der Wohnhausanlage bekam mit, was sich oben abspielte. Angeblich habe Sabine zuerst zugestochen, behauptet der Ex, worauf er sich das Messer geschnappt haben will und fünf Mal zustach. Dann ging er hinunter, tat, als wäre nichts geschehen, und schaffte es sogar, in einem unbemerkten Augenblick die Tatwaffe und das Handy des Opfers in die Donau zu werfen. (kor, kob)