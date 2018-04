Vor zwei Wochen feierte Anna Medwenitsch das letzte Mal ihren Geburtstag – 111 Jahre alt wurde Österreichs älteste Frau. Am Ostersonntag verstarb sie im Marienheim in Bruck an der Leitha. Medwenitsch hatte Glück: Ernsthaft krank oder verletzt war sie in ihrem langen Leben nie. Einmal erlitt sie einen Oberschenkelhalsbruch.

Lebenselixier

Ihr „Gesundheits-Geheimnis“ erklärte ihr Urenkel Gerald dem ORF: „Meist hat sie sich von Grammeln, Schwarzbroten oder schwimmend herausgebackenen Schnitzeln ernährt.“

Erst in den letzten Jahren musste Medwenitsch auf Breikost umschwenken. Dennoch: Auf ihren geliebten Kaffee wollte sie nie verzichten. Fit blieb sie, Spaziergänge mit der Enkelin waren ihr Hobby.

Die ehemalige Landwirtin äußerste vor einigen Jahren noch einen Wunsch: Den 110. Geburtstag wollte sie erleben.

Rekord

Den Altersrekord für Österreich hält Ilse Weiszfeld, die 112 Jahre und 188 Tage alt wurde. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt derzeit 81,8 Jahre.