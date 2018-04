Ötscher-Penis: Er steht wieder

Nachdem das hölzerne Glied noch vor wenigen Tagen „geköpft“ am Ötscher zu sehen war, steht er jetzt wieder in seiner vollen Pracht am Berg.

Letzten November entdeckte die Gamingerin Marika Roth den hölzernen Phallus und postete die Fotos im Netz. Vor zwei Wochen war sie wieder am Ötscher unterwegs und sah erneut den Penis, allerdings diesmal ohne Eichel. Mittlerweile ist das amüsante Symbol wieder ganz. Marika postete auf Facebook die Bilder mit den Worten „Und ER ‚steht‘ wieder!!!“.

Alles wieder ganz

„Den Witterungseinflüssen nach zu urteilen, wurde einfach der alte ’Kopf’ aufgesetzt. Der untere Teil sah mir nach wie vor recht stabil aus, der obere dürfte nicht so gut montiert worden sein“, schildert Roth der NÖN. Der „Kopf“ ist wieder dran und nun erheitert er wieder die vorbeiziehenden Wanderer.