Keine Osterruhe für die Kriminalbeamten: In nur drei Tagen kam es diese Woche zu zwei Beziehungstaten mit tödlichem Ausgang.



Bei beiden Fällen griffen Männer im Streit zum Messer. Und jedes Mal ging es um eine Trennung und ihre ­dramatischen Folgen. Was steckt hinter den Taten? Für ÖSTERREICH analysierte Psychiatrie-Gutachter Reinhard Haller, warum Männer ihre Frauen töten.

Mordfall 1

Die beiden Kinder von Sabine L. aus Schwechat verloren ihre Mama am Montag für immer. Um die beiden ging es auch, als ihr Ex-Partner Timme S. fünf Mal zustach – immer wieder kam es über die Obsorge zum Streit. Sie soll ihm mit einem Messer in der Hand gedroht haben: „Bring die Kinder ja rechtzeitig am Osterwochenende zurück, sonst siehst du sie nie wieder.“ Bei einem Gerangel um die Waffe verletzte sie ihren Ex-Partner zunächst am Finger. Der entriss ihr daraufhin das Messer – und stach tödlich zu.

Mordfall 2

In Waitzendorf kam es am Gründonnerstag zur zweiten tödlichen Beziehungstat. Monika L. drohte ihrem Mann Andreas mit der Scheidung und hohen Unterhaltszahlungen – da stach er zu. Für Timme S. und Andreas L. gilt die Unschuldsvermutung.

»Männer wollen dem Problem ein für alle Mal Ende bereiten«

ÖSTERREICH: Professor Haller, warum nehmen Messer-Attacken immer mehr zu?

Reinhard Haller: Menschen sind heutzutage viel leichter kränkbar als früher. Das liegt an dem ge­stiegenen Ich-Bezug in unserer heutigen Gesellschaft. Die Taten werden immer weniger nachvollziehbar: Wegen Kleinigkeiten kommt es zu immer größeren Delikten.

ÖSTERREICH: Spielt die Jahreszeit oder der Vollmond hier ebenfalls eine Rolle?

Haller: Im Frühjahr häufen sich die Depressionen.

ÖSTERREICH: Wie sehen Sie die jüngsten Messer-Morde?

Haller: Hier dürfte bei beiden Morden Eifersucht eine Rolle gespielt haben. Eifersucht ist bei den Motiven für Morde auf Platz eins. Die Täter sind fast immer Männer.

ÖSTERREICH: Warum?

Haller: Männer haben von Haus aus ein viel größeres Aggressionspotenzial. Dazu kommt, dass Männer die Kränkung nach außen nicht zeigen. Es kommt hier zu einem Stau der Affekte – Männer wollen dem Problem dann „ein für alle Mal“ ein Ende bereiten. Frauen sind viel eher bereit, sich mit der emotionalen Komponente einer Trennung auseinanderzusetzen.

ÖSTERREICH: Was raten Sie Männern?

Haller: Tiefenpsychologisch ist es immer die Angst vor Liebesentzug, die zu ­solchen Taten führt. Wenn man über Trennungen und die eigenen Emotionen sprechen kann, verliert das Ganze oft die Schwere.