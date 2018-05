Pkw auf A21 auf Gegenfahrbahn geschleudert

Die Außenring-Autobahn (A21) ist wegen eines schweren Verkehrsunfalls zwischen Hochstraß und Alland in der Nacht auf Montag gesperrt worden. Laut ÖAMTC ereignete sich der Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw in Fahrtrichtung Wien. Der Pkw wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Auch ein zweiter Unfall soll sich auf der A21 ereignet haben, berichtet orf.at. Mehrere Personen sollen bei den Unfällen schwer verletzt worden sein.



In Fahrtrichtung Wien gab es eine Totalsperre, der Verkehr wurde über die A1 umgeleitet. In Fahrtrichtung Linz wurde gegen 04.00 Uhr eine Spur für den Verkehr geöffnet. Es gab Stau. Wie orf.at berichtet, wurde die Autobahn nach Räumen der Unfallstelle gegen 05.00 Uhr wieder freigegeben. Der Stau löste sich auf.