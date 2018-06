Promi-Wirt: Croûtons lösten Brand aus

NÖ. „Wir haben alle geschlafen, als wir von der Feuerwehr geweckt wurden“, so Promi-Gastronom Gerhard Bocek zu ÖSTERREICH.

Brandmelder. In der Nacht auf Sonntag hatte die Brandmeldeanlage in seinem bekannten Restaurant, dem Marchfelderhof in Deutsch-Wagram (Bez. Gänserndorf), angeschlagen und die Einsatzkräfte alarmiert.

Barfuß. Bei Ankunft der Feuerwehr, die mit 60 Mann anrückte, waren alle vier Geschosse des Gebäudes bereits komplett verraucht. Gerhard Bocek und zwei Köche konnten das Haus nicht mehr selbstständig verlassen und mussten mit Atemschutzmasken aus dem Obergeschoss ins Freie gerettet werden. „Ich bin barfuß aus dem Haus gelaufen“, schilderte Bocek: „Zum Glück ist aber nicht viel passiert und alles gut ausgegangen.“

Küche. Brandursache waren Croûtons, die Mittwochabend in der Küche zum Auskühlen in ein Gefäß gefüllt wurden und über Nacht aus unklarer Ursache plötzlich zu glosen begannen.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Auch der Betrieb läuft ungestört weiter.

(kuc)