Der Mord an der beliebten ehemaligen Spitalsmitarbeiterin Frieda L. hielt im Oktober ganz Neunkirchen in Atem. Die Leiche der 70-Jährigen war in ihrer Wohnung entdeckt worden.



Die Polizei ging damals davon aus, dass Frieda L. nach dem Besuch ihrer Prosecco-Runde bei einem Italiener auf dem Heimweg zunächst verfolgt und vom Täter zu Hause erstochen wurde.



Jetzt scheint wahrscheinlicher, dass die Pensionistin ihren Mörder freiwillig in die Wohnung gelassen hat. Die Polizei hat einen dringend Tatverdächtigen gefasst. Es handelt sich um Erwin F., einen 59-Jährigen, der mit einer Nachbarin von Frieda L. seit Jahren eine On/Off-Beziehung unterhielt. Opfer und mutmaßlicher Täter kannten sich vom Sehen, Erwin F. war mit den Örtlichkeiten vertraut. Tatortspuren belasten ihn schwer. Der 59-Jährige sitzt in Haft und schweigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.