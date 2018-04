Ein Brand in Gumprechtsfelden in der Gemeinde Wieselburg-Land (Bezirk Scheibbs) hat am späten Dienstagnachmittag drei Schwerverletzte gefordert. Notarzthubschrauber hätten die Opfer abtransportiert, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich mit.

Nach Angaben der FF Wieselburg Stadt und Land auf Facebook standen neun Feuerwehren im Löscheinsatz. Am frühen Abend wurde von einem "Scheunenbrand mit verletzten Personen" in Neumühl, einer Ortschaft in Wieselburg-Land, berichtet.

Feuerwehr spricht von Scheunenbrand

Die Sprecherin berichtete von einem Gebäude, das in Flammen gestanden sei. Auch von einem Boot war im Zusammenhang mit dem Feuer die Rede. Die lokale Feuerwehr schrieb auf Facebook von einem Scheunenbrand um 17.32 Uhr.

Die Flammen wurden auch aus der Luft von einer Teleskopmastbühne aus bekämpft. Die drei angeforderten "Christophorus"-Hubschrauber landeten auf einem Feld in unmittelbarer Nähe des Unfallortes. Die Opfer hatten Kellner zufolge Brandverletzungen erlitten. Sie sollten wohl ins AKH Wien geflogen werden, sagte die Sprecherin.

Das Rote Kreuz entsandte ein Notarzteinsatzfahrzeug und drei Rettungswagen. Neben mehreren Feuerwehren stand auch die Polizei in Gumprechtsfelden im Einsatz.

Drei Schwerverletzte: Alle männlich

Die drei schwerverletzten Opfer des Brandes sind nach Angaben des Roten Kreuzes männlich und etwa 35 bis 40 Jahre alt. Sie wurden ins AKH Wien geflogen. Ein weiterer Mann habe leichte Verbrennungen erlitten, teilte Sprecherin Sonja Kellner mit. Der vierte Verletzte wurde unter Begleitung eines Notarztes ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.