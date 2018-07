Schüler (14) rammt sich Eisenstange in Bauch

Ein Jugendlicher ist am Donnerstagnachmittag in Horn auf eine Eisenstange gefallen und hat sich diese in den Oberkörper gerammt. Der 14-Jährige musste laut Polizei mit dem Notarzthubschrauber in das Donauspital in Wien geflogen werden.

Der Bursche dürfte auf dem Gelände des Freibades auf dem Gemeindegebiet von Horn über einen Holzzaun geklettert sein und hat dabei aus unbekannter Ursache das Gleichgewicht verloren. Er fiel mit dem Oberkörper auf eine Eisenstange, die am Boden montiert war. Der Jugendliche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen, hieß es in der Aussendung.