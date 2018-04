Ein bisher unbekannter Täter betrat am 25. April 2018, gegen 22.00 Uhr eine Tankstelle auf der Mariazellerstraße im Stadtgebiet von St. Pölten, nahm eine Getränkedose und ging damit zur Kasse. Als der 20-jährige Angestellte den Kaufpreis kassieren wollte, wurde er von dem unbekannten Täter mit einem Messer bedroht und mit den Worten „Gib ma tausend Euro“ aufgefordert, Bargeld herauszugeben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Der Bedienstete übergab dem unbekannten Täter Bargeld in derzeit nicht bekannter Höhe. Daraufhin lief der Täter in Richtung Ausgang und flüchtete zu Fuß in Richtung Europaplatz bzw. Maria-Theresien-Straße. Eine sofortige Fahndung verlief negativ.

Täterbeschreibung:

Mann, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180-190 cm groß, schlanke Statur, kurze braune Haare. Der unbekannte Täter war bekleidet mit einem violetten Hemd, einer kurzen schwarzen Hose mit weißen Streifen, grauen Schuhen und schwarzen Socken. Der Täter sprach mit leicht ausländischem Akzent.

Hinweise werden an das Stadtpolizeikommando St. Pölten, Kriminalreferat, unter Telefonnummer 059133-35-3333, erbeten.