Drei brennende Güterwaggons in Niederösterreich haben am Samstag eine Sperre der Südbahnstrecke zwischen Wien-Liesing und Bad Vöslau (Bezirk Baden) verursacht. Fern- und einzelne Nahverkehrszüge wurden in Folge über die Pottendorfer Linie umgeleitet, für den Nahverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Unterbrechung werde bis mindestens 21.00 Uhr dauern, hieß es von den ÖBB.

Großeinsatz der Feuerwehren

Die Güterwaggons waren gegen 16.30 Uhr auf der Fahrt Richtung Süden zwischen Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) und Pfaffstätten (Bezirk Baden) aus vorerst unbekannter Ursache in Brand geraten, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Die Flammen griffen entlang der Strecke auf Bahndamm und Grüngürtel über. Der Zugführer hielt im Bahnhof Pfaffstätten an, die Waggons standen in Vollbrand. Bei den Löscharbeiten waren mehrere Feuerwehren mit rund 90 Mitgliedern im Einsatz, gegen 17.00 Uhr war der Brand laut Resperger vom Landeskommando Niederösterreich "unter Kontrolle".

© APA/BFKDO BADEN/SCHNEIDER

In den Waggons befanden sich Möbel, es handelte sich nicht um einen ÖBB-Güterzug, hieß es. Ein ÖAMTC-Sprecher berichtete von einer großen Rauchsäule. Nach ersten Angaben gab es keine Verletzten.

Die Südbahnstrecke war zwischen Wien-Liesing und Bad Vöslau in beiden Richtungen unterbrochen. Ab 19.00 Uhr machten sich Techniker an Ort und Stelle ein Bild des entstandenen Schadens.

Südbahnstrecke weiterhin gesperrt