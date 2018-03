Teenie-Trio nach Einbrüchen ausgeforscht

In St. Pölten ist ein mutmaßliches Einbrecher-Trio ausgeforscht worden. Zwei Burschen sind in Haft, der dritte wurde angezeigt. Die Verdächtigen waren am Sonntagnachmittag in ein Geschäft eingedrungen und lieferten sich auf der Flucht eine Rangelei mit den Besitzern. Laut der Polizei Niederösterreich wurden einem 16-Jährigen zudem sechs Kellereinbrüche in der Stadt nachgewiesen.



Die Inhaber hatten den Einbruch bemerkt. Während sich einer ins Geschäft begab, um die Täter zu stellen, postierte sich sein Bruder beim Hintereingang, durch den die jungen Männer dann tatsächlich entkommen wollten. Bei dem folgenden Handgemenge ging die zuvor gestohlene Handkassa verloren. Ein 16-Jähriger aus St. Pölten wurde festgehalten und der Polizei übergeben. Er war den Beamten gegenüber geständig.



In der Folge wurden die beiden Komplizen, russische Staatsbürger (19 und 16) ausgeforscht. Der 19-Jährige gab den Einbruch ebenfalls zu. Er wurde ebenso wie sein Landsmann, auf dessen Konto noch sechs Kellereinbrüche gehen, über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.