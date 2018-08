Urlauberin von zahlreichen Hornissen gestochen - Atemnot

Eine 50-jährige Urlauberin ist am Dienstagabend auf einem Campingplatz in Jennersdorf von zahlreichen Hornissen gestochen worden und hat dadurch akute Atemnot erlitten. Die Frau wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, berichtete die Stadtfeuerwehr Jennersdorf am Mittwoch.



Zu der Hornissenattacke war es gekommen, als die Frau aus Ternitz (Niederösterreich) ein leer stehendes Zelt betreten hatte, in dem sich die Insekten mehrere Nester gebaut hatten. Die Feuerwehr entfernte nach dem Unfall die Hornissennester. Die 50-Jährige soll noch am Mittwoch das Krankenhaus verlassen können.

© FF Jennersdorf