NÖ. Aus dem elterlichen Wohnhaus in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) ist seit Freitag der 22-jährige Robin Niclas B. abgängig. Die Polizei berichtete am Dienstag von möglicher Selbst- und Fremdgefährdung. Der junge Waldviertler werde nicht zum ersten Mal vermisst. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort sind an die Polizeiinspektion Heidenreichstein (Tel.: 059133-3404) erbeten.