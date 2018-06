Vermisste 14-Jährige aus NÖ wieder aufgetaucht

Die 14-jährige Melanie S. aus Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg (Bezirk Hollabrunn) wird vermisst. Sie ist seit dem 17. Juni dieses Jahres aus der elterlichen Wohnung abgängig, so die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Vermisste 14-Jährige in Hollabrunn wieder aufgetaucht

Eine seit Sonntag abgängige 14-Jährige Weinviertlerin ist am Donnerstag wieder aufgetaucht. Das Mädchen wurde nach Zeugenhinweisen um 13.15 Uhr in Hollabrunn aufgegriffen und ihrer Mutter übergeben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.