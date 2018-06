Versuchte Kindesentführung vor Volksschule in NÖ

Am Dienstag soll es in Gutenstein in Wiener Neustadt zu einer versuchten Kindesentführung gekommen sein. In einem Brief an die Eltern warnen die Lehrerinnen der Volksschule Gutenstein vor einem Unbekannten.

„Gestern hat schon wieder ein Unbekannter in der Vorderruck ein Schulkind angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert“, heißt es in dem Schreiben. Man habe im Unterricht daraufhin erneut über das richtige Verhalten gegenüber Fremden gesprochen haben.

Man wolle keine Panik machen, aber Eltern sollten auch zuhause nochmals mit ihren Kindern über solche Vorfälle und das korrekte Verhalten in diesen sprechen.

© Volksschule Gutenstein

Noch keine Anzeige eingegangen

Laut Polizei ist noch keine Anzeige erstattet worden, heißt es auf Anfrage von ÖSTERREICH. Die zuständige Polizeiinspektion in Gutenstein werde sich aber im Laufe des Tages mit der Volksschule in Verbindung setzen, um den Vorfall zu besprechen.

Verhalten gegenüber Fremden: