Video: Hier wird ein T-Rex geliefert

Der Donaupark Korneuburg verwandelt sich von 31. Mai bis zum 31. Oktober 2018 in eine spektakuläre Dinoasaurier-Erlebnis-Welt. "Die Magie der Dinosaurier" bietet den Besuchern "eine Reise in eine längst vergangene Zeit", wie auf der Homepage zu lesen ist.



Am Montag wurde auf Facebook ein spektakuläres Video gepostet, in welchem gerade der Tyrannosaurus Rex geliefert wird.

Alle Dinosaurier-Modelle wurden übrigens unter wissenschaftlicher Anleitung hergestellt, sodass der Besucher "ganz genaue Eindrücke von dieser Spezies mit nach Hause nehmen" kann.