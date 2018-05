Wasserleiche bei Donau-Lokal "Uferhaus" entdeckt

Horror-Moment. Am Dienstagabend machten die Gäste des Lokals "Uferhaus" in Klosterneuburg eine schreckliche Entdeckung. Vor ihnen wurde eine Wasserleiche entdeckt. Die aufgebrachten Lokalgäste benachrichtigten die Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren mit Booten im Einsatz und haben die Leiche geborgen.

Die Todesursache ist noch unklar, sagt die Polizei in Klosterneuburg gegenüber oe24. Sie konnten keine Gewalteinwirkung feststellen. Nun übergab die Polizei ihren Einsatzbericht an die Staatsanwaltschaft. Zur Identität des Verstorbenen ist noch nichts bekannt. Es handelt sich aber um eine männliche Leiche, so der Wissensstand der Polizei aktuell.