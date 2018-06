Wienerin stirbt bei Horror-Crash in NÖ

Ein Pkw-Frontalzusammenstoß im Weinviertel hat Montagfrüh ein Todesopfer gefordert. Nach Polizeiangaben kam eine 25-Jährige ums Leben. Ein Mann (38) erlitt bei der Kollision in Zwingendorf in der Gemeinde Großharras (Bezirk Mistelbach) schwere Verletzungen. Er wurde ins UKH Wien-Meidling geflogen.



Der folgenschwere Unfall hatte sich auf der B45 ereignet. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte, war der 38-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn mit seinem Auto nach einer lang gezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Wagen der jungen Frau aus Wien kollidiert. Beide Lenker wurden eingeklemmt und mussten aus den Fahrzeugen geschnitten werden.



Für die Wienerin kam jede Hilfe zu spät. Der 38-Jährige wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirntrauma und Becken- bzw. inneren Verletzungen von "Christophorus 2" abtransportiert.



Drei lokale Feuerwehren standen mit etwa 40 Mann an der Unfallstelle im Einsatz. Die B45 blieb in dem Bereich zwei Stunden lang gesperrt.