Zimmerbrand in NÖ: 93-Jährige im Spital

Am Karsamstag kam es in Neunkirchen in einem Mehrparteienhaus zu einem Zimmerbrand. Als die örtliche Feuerwehr am Einsatzort eintraf, war das Stiegenhaus bereits verraucht. Der Bereich wurde druckbelüftet und von einem Atemschutztrupp erkundet.

Evakuierung

In der Zwischenzeit wurde als Vorsichtsmaßnahme das ganze Haus evakuiert. Die 93-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde von der Rettung erstversorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Neunkirchen gebracht.

Überhitzter Ölofen

Wie sich schließlich herausstellte, hatte ein überhitzter Ölofen den Einsatz ausgelöst. Das Haus wurde belüftet und nach einer Messung des CO Gehalts gab die Feuerwehr Neunkirchen Entwarnung. Alle Bewohner konnten wieder zurück in ihr Heim.