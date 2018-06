Zug überfuhr mit 200 km/h vergesslichen Fahrgast

NÖ. Die Russin war am Sonntag mit ihrem österreichischen Freund von Wien nach Steyr in OÖ unterwegs. In St. Valentin mussten die beiden um 15.15 Uhr umsteigen. Sie kamen am Bahnsteig 2 an und gingen zum Bahnsteig 5. Als sie dort standen und auf den Anschlusszug warteten, bemerkte die 29-Jährige, dass sie den Rucksack ihres Freundes im Zug liegen gelassen hatte. Daraufhin lief die Frau bar jeder Vernunft über mehrere Gleise, um zum Bahnsteig 2 zu gelangen. Dabei übersah sie eine Garnitur der Westbahn, die mit 200 km/h durch den Bahnhof fuhr. Der Lokführer unternahm noch eine Vollbremsung, der Zug blieb aber erst nach 750 Metern stehen. Die Russin war augenblicklich tot.