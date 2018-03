Zwei Morde schocken ganz Österreich

Fall 1: Opfer droht mit Gericht - da kam es zum tödlichen Streit

Sabine L. und Timme S. hatten trotz zweier süßer Kinder (einem Mädchen mit 3 und einem Buben mit 5 Jahren) ihre Beziehung in den Sand gesetzt. Im Herbst ging des Paar auseinander – die 34-Jährige zog in eine Wohnhausanlage in der Himberger Straße in Schwechat und postete im Internet: „Traurig, einsam und allein.“ Vor allem jene Tage, an denen die Kids beim Ex waren, wurden für die Hasch-Abgängerin eine Qual.

Mann fand nach Trennung gleich eine neue Liebe

Der Verflossene indes hatte gleich nach der Trennung eine neue Liebe gefunden oder hatte sich gar wegen der Neuen von Sabine L. getrennt. Das machte es den Ex-Partnern offenbar noch schwieriger, sich friedlich zu verständigen und vor allem eine Regelung für die Obsorge über Noel und Noemi zu finden.

Zunächst probierten sie es auf die simple Art: Eine Woche sollten die Kinder bei der Mutter, die andere beim Papa verbringen. Doch immer wieder kam es zu (Termin-)Kollisionen und zu heftigen Streitereien. So auch am vergangenen Montag. Da soll Sabine, während die Kinder schon ­unten im Auto bei der neuen Lebensgefährtin von Timme saßen und der 31-Jährige noch einmal hinaufgegangen war, gedroht haben: „Bring sie ja rechtzeitig am Osterwochenende zurück, sonst geh ich vor Gericht, und du siehst die beiden nie wieder.“

Frau durchtrennte seinen Finger, erst dann stach er zu

Laut Aussage von Timme S. soll seine Ex dabei heftig mit einem Messer gefuchtelt und ihm damit die Sehne eines Fingers durchtrennt haben. Daraufhin will er ihr die Waffe bei einem Gerangel entrissen und fünf Mal zu­gestochen haben. Ob diese Version stimmen kann oder ob sich der Ex-Teilnehmer von Mister-Wahlen beim Angriff mit dem Messer selbst verletzte, muss ein Gutachter klären. Es gilt die Unschuldsvermutung. (kor)

Fall 2: Opfer drohte, ihrem Ehemann "alles wegzunehmen"

Andreas und Monika L. führten nach außen hin eine Bilderbuch-Ehe: Mehr als 20 Jahre waren sie schon verheiratet, doch spätestens mit dem Auszug des mittlerweile erwachsenen Kinds fiel das gemeinsame Leben wie ein Kartenhaus zusammen. Schon mehrmals war die 49-Jährige ausgezogen – doch immer wieder zu ihrem Mann zurückgekehrt. Zuletzt dürften aber beide gewusst haben: Da ist nichts mehr zu retten. Eine regionale Anwältin wurde beigezogen, die für eine saubere Trennung zwischen der Angestellten bei einem Notar sowie dem Landwirt, Weinbauern und langjährigen VP- Funktionär sorgen sollte.

U-Haft

Am Gründonnerstag, offenbar beim Frühstück, kam es zum finalen Streit. Dabei soll Monika L. ihrem Noch-Mann gedroht haben, dass sie ihm bei der Scheidung alles wegnehmen werde, sie würde auch aufhören zu arbeiten und er solle für immer für sie zahlen. Das waren zumindest die Worte, die er gehört haben will. Was das Opfer tatsächlich gesagt hat, kann niemand mehr herausfinden, da Andreas L. die Frau mit mehreren Messerhieben tötete. Dann rief er die Polizei: „Ich hab sie erstochen.“

Auch für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Andreas L. sitzt wie Timme S. in Kor­neuburg in U-Haft.