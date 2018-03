Zweifache Mutter erstochen

NÖ. Ersten Informationen zufolge wurde das Verbrechen Dienstagabend von Verwandten des Opfers, die eine beunruhigend lange Zeit nichts von der 31-jährigen Sabine L. gehört hatten und sich große Sorgen machten, entdeckt.

Die Verwandten alarmierten schließlich die Polizei, die sich mithilfe der Feuerwehr Zutritt zur Wohnung auf der Stiege 5, Top 7 verschafften. Dort stießen sie auf die Leiche der zweifachen Mutter, einer Österreicherin, die durch mehrere Messerstiche getötet worden war. Fremdeinwirkung war augenscheinlich: Mord-Alarm.

Das Opfer: die 31-jährige Sabine L.

Zwei Verdächtige. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Eine Obduktion wurde in Auftrag gegeben. Laut ÖSTERREICH-Infos gibt es mindestens zwei Verdächtige.

Zurückgezogen mit Hund und drei Katzen gelebt

Anrainern zufolge war Sabine L. erst im November hier eingezogen. Sie soll sich kurz davor von ihrem Mann – und Vater ihrer Kinder Noel (5) und Noemi (3) getrennt haben – und sehr zurückgezogen gelebt haben.

Am Wochenende soll es in der Wohnung allerdings ­einen lauten Streit gegeben haben, den einige im Haus mitbekamen. Nachbarin Saskia W.: „Sonst hat man sie nie mit jemandem anderen gesehen. Nur mit ihrem kleinen Hündchen ging sie raus.“ Auch drei Katzen soll sie gehabt haben. Die Kinder haben die Bluttat nicht miterleben müssen und sind in Sicherheit bei Verwandten untergebracht.