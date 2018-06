21-Jähriger flüchtete vor Polizei und baute Unfall

Ein 21-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle im Ortsgebiet von Ostermiething (Bezirk Braunau am Inn) einen Unfall gebaut. Der Lenker mit 0,54 Promille Alkohol im Blut war dabei laut Polizeisprecherin "recht zügig" unterwegs, fuhr mit seinem Pkw mit bis zu 200 km/h auf der Landstraße und mit 140 km/h durch ein Ortsgebiet.

Gegen Leitschiene gekracht

Die Polizei wollte den 21-jährigen Deutschen um 1.15 Uhr anhalten und kontrollieren. Der Mann gab Gas und raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Burghausen in Deutschland davon. Wenige Kilometer nach dem Ortsgebiet Burghausen war die Flucht aber dann zu Ende. Der 21-Jährige krachte nach mehreren unübersichtlichen Kurvenkombinationen und Fahrbahnkuppen mit seinem Auto gegen eine Leitschiene sowie eine Böschung. Die Polizeibeamten holten den Mann aus dem total beschädigten Auto.



Gegenüber den Beamten gab der Raser an, dass "er nicht wisse, warum er davongefahren ist". Er wird wegen der Verkehrsübertretungen in Österreich bei der BH Braunau am Inn angezeigt.