21-Jähriger in Asylunterkunft verprügelt

Ein 21-jähriger Asylwerber aus Somalia ist in der Nacht auf Samstag in einer Asylunterkunft in Ebensee (Bezirk Gmunden) von einem Mitbewohner und Landsmann mit Schlägen auf den Kopf verletzt worden. Ein 25-Jähriger randalierte, trat die Zimmertür des schlafenden 21-Jährige ein und schlug mit einer Flasche auf das Opfer ein. Der Verletzte wurde im Spital behandelt, berichtete die Polizei.



Der Täter beschädigte auch mehrere Einrichtungsgegenstände und den Fernseher des Verletzten. Der Beschuldigte wird bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot für die Asylunterkunft ausgesprochen.