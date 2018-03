39-Jährige fuhr unter Drogen zur Polizei

Eine 39-Jährige ist am Samstagabend unter Drogeneinfluss mit dem Auto zur Polizei in Linz gefahren. Dort wollte sie ihren Freund abholen, der kurz zuvor wegen einer Drogenbeeinträchtigung am Steuer in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) von Beamten aus dem Verkehr gezogen worden war. Anzeigen folgen, berichtete die Polizei.



Beamte wurden auf den Wagen des Mannes aufmerksam, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war. Seine 39-jährige Freundin war Beifahrerin im gestoppten Auto. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten eine vermutliche Drogenbeeinträchtigung beim Fahrer fest, ein Schnelltest ergab ein positives Ergebnis.

Klinische Untersuchung verweigert

Eine klinische Untersuchung einer Polizeiärztin in Linz bestätigte schließlich die Drogeneinnahme des 45-Jährigen. Beamte fanden in dessen Wohnung in Ansfelden auch geringe Mengen - versteckt in einer umgebauten Batterie. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, er wird angezeigt.



Die Frau verweigerte eine klinische Untersuchung beim Stadtpolizeikommando Linz. Sie wird wegen der Verweigerung und ihren Suchtmitteldelikten angezeigt. Der Führerschein konnte der 39-jährigen nicht abgenommen werden, da sie diesen nicht mithatte.