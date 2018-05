52-Jährige aus OÖ seit Tagen vermisst

Eine 52-Jährige aus dem Bezirk Freistadt wird seit Mittwoch vermisst. Susanne Müllner dürfte laut der Vermisstenanzeige ihres Sohnes zuletzt am Mittwoch gegen 16.00 Uhr mit ihrem Pkw, einem schwarzen Peugeot 206, in der Gemeinde Liebenau unterwegs gewesen sein. Eine sofort eingeleitete Suchaktion, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, blieb laut Polizei erfolglos.



Die Frau ist 1,55 Meter groß und hat brünette, kurze Haare. Hinweise auf das Fahrzeug oder die Frau sind an die Telefonnummer 059133-403333 oder bei jeder Polizeidienststelle erbeten.