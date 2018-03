Eine 82-Jährige hat am Mittwoch mehrere Stunden hilflos unter einer Scheibtruhe eingeklemmt in steilem Gelände in St. Leonhard (Bezirk Freistadt) auf Rettung warten müssen. Eine Hauskrankenpflegerin hatte am Vormittag ihre Patientin daheim nicht angetroffen und die Polizei alarmiert. Die Pensionistin wurde ins Spital eingeliefert, teilte die Polizei OÖ mit.



Das Haus der betagten Frau stand zwar Mittwochfrüh offen, aber von der Bewohnerin fehlte jede Spur. Die 39-jährige Pflegerin und die Polizisten begannen mit der Suche. Doch weder im Haus noch im Stall fanden sie die Vermisste. Plötzlich hörten Beamte Hilferufe. Sie entdeckten die Frau in einem sehr steilen Waldstück unter einer Scheibtruhe eingeklemmt. Sie dürfte gestürzt sein und konnte nicht mehr alleine auf.