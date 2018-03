Alkolenker überschlug sich mehrmals mit Auto

Ein betrunkener 20-Jähriger hat sich Samstagfrüh in Attersee (Bezirk Vöcklabruck) mit seinem Auto mehrmals überschlagen. Er und sein 21-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt. Der Lenker geriet mit 0,68 Promille Alkohol im Blut laut Polizei vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Auto ins Schleudern. Der Pkw überschlug sich in Folge mehrmals in den angrenzenden Acker.

Das Fahrzeug kam rund 50 Meter vom Straßenrand entfernt auf dem Dach zu liegen. Der 20-jährige Autolenker aus Nußdorf am Attersee und sein Beifahrer aus Schörfling wurden verletzt ins LKH Vöcklabruck gebracht.