Weil sie offensichtlich das auf Rot gestellte Haltesignal der Ampelsignalanlage einer Eisenbahnkreuzung in ihrer Heimatgemeinde Laakirchen übersehen hatte, ist eine 48-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag von einer Lok erfasst worden. Die Verletzte wurde ins in das LKH Gmunden gebracht, ihr Pkw wurde laut Polizei erheblich beschädigt.