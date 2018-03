Ein Mann hat am Mittwoch kurz vor Mittag ein Postamt in Laakirchen (Bezirk Gmunden) überfallen. Der Täter betrat um 11.35 Uhr die Filiale, bedrohte zwei Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte auf Hochdeutsch mit ausländischem Akzent Geld. Dann flüchtete er mit der Beute in einem silberfarbenen Pkw älteren Baujahres mit Stufenheck, berichtete die oö. Polizei.

Täterbeschreibung

Laut "Oberösterreichischen Nachrichten" handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 1,75 Meter großen Mann, der mit ausländischem Akzent sprach. Er habe beim Überfall eine graue Hose, eine dunkelgraue Jacke sowie eine graue Sturmhaube getragen.

Großeinsatz

Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch Hubschrauber werden für die Suche nach dem Räuber eingesetzt. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt, ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes ist zur Betreuung der betroffenen Mitarbeiter vor Ort.



Unklar ist derzeit noch die Höhe der Beute.