Die oberösterreichische Polizei hat einen 25-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Braunau am Inn mit Tempo 238 Freitagnachmittag auf einem Straßenstück in Pöndorf im Bezirk Vöcklabruck per Radar gemessen. Die Geschwindigkeit war so hoch, dass eine Anhaltung nicht möglich war. Der Lenker fuhr allerdings zu den Beamten zurück und stellte sich. Er wurde angezeigt.