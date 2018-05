Brand nach Blitzeinschlag: "Wie Explosion"

Salaberg. Am Dienstagabend schlug ein Blitz in ein Bauernhaus in Salaberg (Gemeinde Oepping, OÖ) ein. Der Dachstuhl entzündete sich - die 44-jährige Hausbesitzerin wurde durch den Knall aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Zur selben Zeit merkte ein Feuerwehrmann aus der Ortschaft den Brand und läutete die Sirene. 100 Mann der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz. Der Dachstuhl wurde dennoch schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Gestern zogen wieder heftige Unwetter über Oberösterreich. "Augenzeugen berichteten, der Blitzeinschlag war so laut wie eine Explosion“, sagte Klaus Klopf, Einsatzleiter beim Roten Kreuz in Rohrbach.