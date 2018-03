Brandanschlag: Kindergarten angezündet

OÖ. Bei einem Spaziergang am Dienstagabend um 20 Uhr in Mattighofen im Bezirk Braunau am Inn nahm die 50-jährige Monika Jonach Brandgeruch wahr. Kurz davor hatten bisher unbekannte Täter ein Fenster eingeschlagen und durch das Verschütten einer unbekannten Zündquelle das Gebäude des Waldkindergartens in Brand gelegt.

„Als ich mich dem Gebäude näherte, sah ich zwei Männer, die daraufhin davongelaufen sind. Ich habe sofort die Feuerwehr alarmiert. Anschließend habe ich versucht, mit nassem Sand aus dem Spielplatz den Brand zu löschen“, erzählt die Lastwagenfahrerin ÖSTERREICH. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, gelang es der 50-Jährigen, das Feuer komplett zu löschen.

Täter. Florianis sicherten die Brandstelle und verhinderten, dass das Feuer neu aufflackert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 20 Hilfskräften im Einsatz. Von den Brandstiftern fehlte am Mittwoch noch jede Spur. Es war der dritte Anschlag eines Feuerteufels in kurzer Zeit im Stadtgebiet von Mattighofen.