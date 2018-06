Burschen retteten Pensionistin vor Ertrinken

Jugendliche haben am Dienstagabend eine Pensionistin in Gmunden vor dem Ertrinken gerettet. Die 74-Jährige war an der Traun mit ihrem Hund spazieren. Als das Tier aus dem Fluss trinken wollte, rutschte die Frau aus und fiel ins Wasser. Eine Gruppe Teenager bemerkte dies und eilte zu Hilfe, teilte die Polizei OÖ mit.



Zwei Burschen sprangen ins Wasser, zogen die geschockte Pensionistin, die mit dem Gesicht nach unten im Wasser trieb, ans Ufer. Die Frau war ansprechbar und wurde ins Krankenhaus Gmunden gebracht. Laut Polizei dürfte das beherzte Eingreifen der Jugendlichen ihr das Leben gerettet haben.