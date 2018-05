Diebe haben in Linz rund 50 Baumstämme mit einer Länge von jeweils vier Metern gestohlen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch. Das Holz war nach Schlägerungsarbeiten in einem Waldstück zwischengelagert worden. Der Diebstahl erfolgte zwischen 30. April und 4. Mai. Der von den unbekannten Tätern angerichtete Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.