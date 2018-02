Duo stahl Autos aus Langeweile

Aus Langeweile haben ein 22-Jähriger und ein 19-Jähriger in Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck) Bekannten die Autos entwendet und damit Spritzfahrten unternommen. Sie stahlen ihren Opfern, einem 19-Jährigen und seiner 45-jährigen Mutter, auch die Handys. Eines davon verkauften sie an einen Taxilenker, um Schulden zu begleichen, berichtete die oö. Polizei am Dienstag.



Am 23. Februar hatten die beiden aus der Wohnung ihrer Bekannten die Wohnungsschlüssel mitgehen lassen. Sie wussten, dass am Abend niemand zu Hause sein würde, und schlichen sich gegen 18.00 Uhr in die Räume. Dort stahlen sie die Mobiltelefone und die Fahrzeugschlüssel der Bewohner. Mit den zugehörigen Autos fuhren sie nach Lambach und holten Freunde ab.

Zwei Festnahmen

Als die Geschädigten am späten Abend nach Hause kamen und den Diebstahl bemerkten, alarmierten sie die Polizei. Die beiden amtsbekannten Männer waren rasch als Verdächtige ausgemacht. Der 22-Jährige wurde wenig später gestoppt und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 19-Jährige flüchtete mit dem gestohlenen Auto und baute damit noch einen Sachschadenunfall. In der Früh klickten aber auch für ihn die Handschellen.