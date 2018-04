Bei einem Wohnungsbrand im Linzer Stadtteil Untergaumberg ist am Samstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen, für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Brandursache und die Identität des Opfers waren laut Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntag in der Früh noch unbekannt.