Gesuchter Sex-Täter ging ins Netz

Nach einer versuchten Vergewaltigung Mitte März in Linz legte die Polizei dem mutmaßlichen Täter – einem 29-jährigen Einheimischen – das Handwerk. Der entscheidende Hinweis kam von einer Taxifahrerin, die am Hauptbahnhof einen Mann, der gegenüber einem Mädchen aufdringlich wurde, beobachtet hatte.

Straßenbahn

Wie berichtet, stieg das spätere Opfer (18) gegen 21.50 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Wambacher Straße aus dem Waggon aus und ging zu ihrem in der Hartheimerstraße geparkten Auto. Am Parkplatz kam plötzlich der 29-Jährige auf sie zu und begann, sie zu begrapschen.

Helfer

Als die junge Frau laut um Hilfe schrie, kam ihr ein couragierter Zeuge, der ebenfalls gerade aus der Bim ausgestiegen war, zu Hilfe und zerrte den Linzer von der 18-Jährigen weg.

Die Polizei bat den Zeugen, sich zu melden – vergeblich. Von ihm hätten sich die Ermittler Hinweise erhofft. Durch die aufmerksame Taxifahrerin gelang es nun trotzdem, den Verdächtigen auszuforschen. Der teilweise geständige 29-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (kuc)